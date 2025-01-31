Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Mayıs TV'de, Meltem Sakin'in programına katıldı.

Ersoy, özel sektör çalışanlarının düşük maaş artışları, uzun çalışma saatleri, ödenmeyen ek mesailer ve güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kamu sendikalarının özel sektör emekçileri için düzenlediği eylemi desteklediklerini söyleyen Ersoy, bu dayanışmanın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Özel sektörde sendikalaşmanın fiilen yasak olduğunu söyleyen Ersoy, çalışanların haklarını savunabilmesi için sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanmasının şart olduğunu kaydetti.

Cuma günü yapılan eylemin, özel sektör çalışanlarının örgütlenme hakkı için önemli bir adım olduğunu belirten Ersoy, bir sonraki adımın kamu sendikalarının sembolik bir genel grev düzenlemesi olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücretin birçok çalışan için standart maaş haline geldiğini ifade eden Ersoy, özel sektörde çalışanların bu ücreti dahi alamadığını belirtti.

Ersoy, kamu çalışanlarının örgütlü mücadelesi sayesinde haklarını koruyabildiğini ancak özel sektör emekçilerinin bu haklardan mahrum bırakıldığını söyledi.

Özel sektör çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir ücret alabilmesi ve haklarını savunabilmesi için sendikal örgütlenmenin şart olduğunu kaydeden Ersoy, sosyal devlet anlayışının da ancak bu şekilde hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Vergi politikalarına da değinen Ersoy, yüksek gelir gruplarından vergi alınmadığını ve devlet kaynaklarının adaletsiz bir şekilde dağıtıldığını ileri sürdü.

Ersoy, Asgari Ücretin ceza ve harçlara endekslenmemesi ve vergi sisteminin adil hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Enflasyonla mücadele için üretime dayalı bir ekonomik modelin benimsenmesi gerektiğini söyleyen Ersoy, tarım ve hayvancılığı entegre eden kooperatifçilik temelli bir sistemin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Trafik ve ulaşım sorunlarına da değinen Ersoy, bireysel araç kullanımına dayalı ulaşım modelinin sürdürülebilir olmadığını, güvenli ve kamusal toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ersoy, sosyal devlet anlayışının geriletilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal hizmetler alanına yeterli bütçe ayrılması gerektiğini ifade etti.

Devletin halkın temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini kaydeden Ersoy, ekonomik kriz yerine adil paylaşım sorunu yaşandığını söyledi.