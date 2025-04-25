Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Ersoy, dün akşam eylem ateşinin yandığı Güzelyurt eyleminde açıklamalarda bulundu.

Ersoy konuşmasında, siyasal İslam karşısında ilk günden beri barikat kuran öğretmenlere teşekkür ederek, “Onlar olmasaydı toplumsal mücadeleyi böylesine yükseltemezdik.” dedi.

-“Çocuk istismarına Geçit Yok”

Ülkenin bir buçuk aydır “Kıbrıs laiktir laik kalacak”, “geçit yok” sloganlarıyla yankılandığını belirten Ersoy, "bazı kız çocuklarının zorla başını kapatmaya çalışacak kadar ileriye gidildiğini" savundu. Ersoy, çocuk istismarının karşısında duracaklarını ve geçit vermeyeceklerini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin kendine has laiklik anlayışı olduğunu belirten Ersoy, bu laiklik anlayışını geliştirmek ve korumak için sokakta olduklarını belirtti, Kıbrıslı Türklere dayatmalar yapıldığını ileri sürdü.

Konunun yetişkinler değil çocuklar, okullar, bilimsel ve laik eğitim olduğunu söyleyen Ersoy, "Eğer hükümet 28 Nisan’a kadar tüzüğü geri çekmezse alevi büyüte büyüte gelmeye devam edeceğiz" dedi.