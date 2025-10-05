Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar'ın ilk mitingi Güzelyurt'ta düzenlendi.

Konuşmasında Güzelyurt’un Rum’a teslim edilmesine asla izin vermeyeceklerini kaydeden Tatar, sadece Rum’a yarayan federasyon masallarına da artık inanmayacaklarını vurguladı. Tatar, Güzelyurt Devlet Hastanesinin kasım ayında açılacağını, Güzelyurtluların istekleri doğrultusunda her yepyeni bir okul da inşa edeceklerini de belirtti.

Seçim Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, mitingde yaptığı konuşmada Güzelyurt halkıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendisine yeniden destek veren UBP, DP ve YDP’lilerden oluşan “sağduyu ittifakına” teşekkür etti.

“Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi kökenden, nereden gelirse gelsin, bana oy versin yahut vermesin, halkın cumhurbaşkanı olarak bütün vatandaşlarımızı kucaklıyorum” diyen Tatar, bunun sözünü vermediğini zaten görev süresi boyunca bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

“İçi boş vaatler yerine iş yaptık”

Halkın kendisine milletvekilliği, maliye bakanlığı, başbakanlık, genel başkanlığın ardından cumhurbaşkanlığı görevini layık gördüğünü dile getiren Tatar, “Makam için, koltuk için aday değilim. Bu halk bana her makamı layık gördü. Cumhurbaşkanlığı yaptım. Tek bir amacım vardı o da sizlere daha çok hizmet getirmek, daha çok eser ortaya koymak. Bizim farkımız da bu zaten. İçi boş, soyut vaatler yerine iş yapmak, eser ortaya çıkarmak” dedi.

“Müzakerelerden kazanım elde edemedik”

Kıbrıs Türkü’nün 1963’te ortaklık devletinden silah zoruyla dışlandığına işaret eden Tatar, mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Rum devleti olduğunu kimsenin halkı kandırmaya çalışmaması gerektiğini, ortaklık devletin biteli 62 yıl geçtiğini kaydetti. Bugüne kadar Kıbrıs Rum ve Türk tarafları arasında çok çeşitli tarihlerde ve yerlerde defalarca 2+1, 5+1 görüşmeler yapıldığını aktaran Tatar, “Sonuç ne oldu? Kıbrıs Türkü bu zirvelerden, müzakerelerden tek bir fayda elde edebildi mi?” diye sordu.

Konuşmasında “2004’te Annan Planına evet diyen biz olduk. Rumlar hayır dedi. Biz karşılığında ne aldık? Rumlar ne aldı? Onlar AB üyesi yapıldı biz ortada kaldık” ifadelerini kullanan Tatar, 2017’de Crans Montana’da Rumların aldıkları bütün tavizlere rağmen sıfır asker sıfır garanti ısrarıyla yine masayı yıkıp kaçtığını, Kıbrıs Türk Halkı bir şey alamadığını kaydetti.

“Rum tarafı statükonun değişmesini istemiyor”

1963’ten bu yana Kıbrıs Türklerinin her kesimine uygulanan Rum izolasyon ve ambargoların kaldırılmadığın belirten Tatar, “Rum tarafı mevcut statükonun, mevcut durumun değişmesini asla istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü Rum’un rahatı yerinde. Rum, Kıbrıs Türkü’nü, sizleri eşiti olarak görmüyor. Adamızın zenginliğini ve gücü paylaşmak istemiyor. Çünkü zihniyetleri budur. Ve bu zihniyet hiç değişmedi. Bu zihniyet değişmeden Kıbrıs Türk Halkının kabul edebileceği bir çözüm nasıl olacak? Bu soruları sormayalım mı?” dedi

Rum tarafı istese Kıbrıs sorunu çözülürdü

Rum tarafı gerçekten anlaşma isteseydi Kıbrıs sorununun 2004’te veya 2017’de çözüleceğini ifade eden Tatar, “Aradan geçen 62 yılda çözülürdü. Peki çözüldü mü? Sıfır asker ve sıfır garanti ortadayken, Anavatan Türkiye’nin garantisi, Mehmetçiğin gücü burada yoksa Kıbrıs Türkü nasıl anlaşacak? Neyi kabul edecek?” diye konuştu

CTP Adayı Tufan Erhürman’ın ‘ben çözeceğim’ diyerek, Halkı kandırmaya çalıştığını belirten Tatar, “Çözse senin yanında çalıştığın, seninle aynı çizgideki ağabeylerin çözerdi. Talat çözerdi, Akıncı çözerdi. Çözebildiler mi? Hayır çözemediler. Kandırılan, sürekli oyalanan hep bizler olduk. Kıbrıs Türk halkı oldu” dedi.

Erhürman çözüm değil, Kıbrıs Türkü’nü yama etmeyi vaat ettiğini, CTP’nin adayının aylardır ‘ben çözeceğim, şöyle çözeceğim, böyle çözeceğim’ dediğini kaydeden Tatar, “Ama önceki gün bir programa çıkmış ne dedi. Çözüm vaat etmiyorum dedi” ifadelerini kullandı. Erhürman’a seslenen Tatar, “Ne oldu? Niye çark ettin? Artık çözüm vaat etmiyorsan bu kadar lafazanlığı neden ettin? Çözümün yoksa neyi vaat ediyorsun? Ben söyleyeyim. Onun tek vaadi Kıbrıs Türkü’nü Rum’a yama yapmaktır. KKTC’yi Rum devletine yama yapmaktır. Bu kadar açık. Bu kadar net söylüyorum” dedi.

“Erhürman kalıcı eser bırakmadan hükümetten kaçtı”

CTP’nin adayının 15 ay başbakanlığı bulunduğunu belirten Tatar, “Hatırlıyor musunuz ne yaptığını? Bir tane hizmeti bu halk için ortaya koyduğu tek bir eseri oldu mu? Maaşları ödeyemediler Sonunda ne yaptı? Bıraktı kaçtı hükümetten” şeklinde konuştu.

Rum’un çıkarlarına hizmet eden federasyon defterinin kapandığını belirten Tatar,

“Ben dün ne dediysem bugün de aynısını söylüyorum. Pozisyonum asla değişmedi. Diyaloğa, görüşmelere daima açığız ancak federasyon masalını, Kıbrıs Türkünü oyalama oyununa alet olmadık. Olmayacağız” dedi. Tatar, tüketilmiş, eskimiş, modası geçmiş, Rum’un çıkarlarına hizmet eden federasyon defterinin kapandığını kaydetti.

Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Eskimiş, çürümüş zeminle, çürümüş temelle yeni ve sağlam bir bina kurulamaz. Yeni ve sağlam bir bina ancak yeni ve güçlü temellerle inşa edilebilir. Hayatında bu ülke için tek bir çivi çakmamış, tek bir eser ortaya koymamış olanlar bunu anlayamaz da kavrayamaz da. Biz bu oyuna gelmedik. Bizden rahatsız olmalarının nedeni budur.”

“Tüketilmiş müzakerelerden atak diplomasi aşamasına geçildi”

Artık eskimiş, tüketilmiş müzakerelerden atak diplomasi aşamasına geçildiğini dile getiren Tatar, “Atak diplomasi sadece uluslararası diplomasi değil, KKTC için Kıbrıs Türk Halkı için her alanda Atak bir siyaset izlemektir. Ulaşımda, iletişimde, tarımda, eğitimde, turizmde, üretimde, ekonomide anavatan Türkiye ile Türk Devletleri ile bu ülkeye, sizlere daha çok hizmet getirmek, daha çok eser yapmak demektir. Atak diplomasi, Rum’un oyun planına, sadece Rum’un yararına olan federasyon zemininden çıkıp iki devletli diyalog ve iş birliği modeliyle KKTC’yi dünyaya daha çok açmak demektir” diye konuştu.

“Rum tarafı kimin için silahlanıyor ?”

Ukrayna, Suriye, Filistin ve Gazze’de insanların öldürüldüğünü belirten Tatar,

Gücünüz yoksa her gün tepenize bombalar yağdırabiliyorlar. Kim bir şey yapabiliyor? Arap ülkeleri, AB, Gazze için kılını kıpırdatabildi mi?” diye sordu.

Rum kesiminin İsrail’den, ABD’den de AB’den silah almanın peşinde olduğuna dikkat çeken Tatar, “Sürekli olarak silahlanıyorlar. Kimin için silahlanıyor Rum kesimi? Bir de çıkmışlar barış güvercini pozu kesiyorlar. Ağzında İsrail füzesi taşıyan barış güvercini olur mu?” dedi.

“Karpaz’ı almak isteyenlerle neyin anlaşması yapılacak”

Rum tarafında önümüzdeki yıl genel seçimler yapılacağını, Rum tarafındaki faşist ve ırkçı parti ELAM’ın yükselişte olduğunu anlatan Tatar, “Haddini aşmış Rum askerlerinin Karpaz’a yönelik attığı sloganları biliyorsunuz. Karpaz’ı alacağız diyorlar. Böyle bir Rum zihniyetiyle neyin anlaşması neyin barışı yapılacak? Kimse halkımızı kandırmaya kalkmasın. Her şey ortada” diye konuştu

“Güzelyurt’u Rumlara verdirmeyeceğiz”

Annan Planı Dönemi ve Crans Montana görüşmelerinde Güzelyurt’un Rumlara verileceğini belirten Tatar, “Sizler yıllarca, bu güzelim topraklar, bereketli topraklar Rum’a bir gün verilecek diye evlerinizi bile inşa edemediniz, yenileyemediniz. Bırakın bunu pek çok Güzelyurtlu kardeşimiz yarın ölülerimizi bile bize göstermezler diye cenazelerini Lefkoşa’ya, Gönyeli’ye defnetmediler mi? Soruyorum bu bereketli toprakları Rum’a vermeye razı mıyız? Buna izin verecek miyiz? Hayır asla vermeyeceğiz” dedi. CTP’nin adayının Crans Montana’da nerede kaldıysak oradan başlayacağız dediğini belirten Tatar, “Ben bu konuda çok netim. Güzelyurt Kıbrıs Türkü’nündür ve daima Kıbrıs Türk halkında kalacaktır” diye konuştu.

Türkiye ile kurulan iyi ve güçlü ilişkililerle yatırımların önünün açıldığının aktaran Tatar, görevine devam etmesiyle sağlık alt yapısının daha da büyüyeceğini, yol ve ulaşımda beş yıl içinde daha büyük adımlar atılacağını kaydetti.

Enerjide büyük gelişmeler olacağını ifade eden Tatar, fiber optik altyapının bunun son örneği olduğunu, 5 yıl içinde süper hızlı internet altyapısına kavuşulacağını, sadece evlerin değil, okulların ve üniversitelerin de bu altyapıdan en iyi biçimde faydalanacağını vurguladı.

“Güzelyurt Hastanesi kasımda açılacak”

Güzelyurt Devlet Hastanesinin yeni haliyle kasım ayında açılacağını belirten Tatar, Güzelyurtluların istekleri doğrultusunda her ilçemize yapacağımız gibi yepyeni bir okul inşa edeceğiz. İşte ben bu eserlerin ve hizmetlerin peşindeyim. Boş sözlerin değil” dedi.

“Ülkeye eserler kazandırırken, Erhürman protesto ediyordu”

Yeni Cumhurbaşkanlığını ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesin açıldığının anlatan Tatar, “Devasa Cumhuriyet Parkımızı, Milli Kütüphanemizi yaptık, yapıyoruz. İnşallah açılışını da hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

CTP’nin adayı bunlar yapılırken, protesto ettiğini ve karşı çıktığını dile getiren Tatar, “Anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde, meclisimize geldiğinde bunlar protesto edip oturuma katılmadılar. Şimdi çıkmışlar anavatanla görüşeceğiz diyorlar. Yahu Kıbrıs Türk Halkı sana inanır mı? Sana güvenir mi? Senin derdin başka. Bunların zihniyeti budur” dedi.

Tatar konuşmasını sonunda “Öğretilmiş çaresizliğe razı olmayacağız, Güzelyurt’un Rum’a teslim edilmesine asla izin vermeyeceğiz, sadece Rum’a yarayan federasyon masallarına artık inanmayacağız.

Seçim günü sandığa gittiğinizde vereceğiniz karar şudur: Kaderimizi başkasının iradesine bırakacak mıyız, yoksa kendi geleceğimizi kendimiz mi belirleyeceğiz?