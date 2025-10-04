Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Rüya Sakallı, Ahmet Genç.

DND L. Gençler Birliği: Cengiz, Mehmet, Galip, Cenkay, Mehmetali(Yalçın), Erol, Berk, Sinan(Bartu), İsmail(Ozan), Turgut(Erkal) Bülent.

M. H. Yılmazköy:Fatih, Menteş, Ersal, Özner, Alp(Erol), Emre, Yunus ( Ediz), Mustafa(Mehmet), Hasan, Süleyman, Sinan

Goller: Dk. 3 ve 12 Bülent (DND G. Birliği), Dk. 87 Süleyman (M. H. Yılmazköy)

Aksa 1. Ligin 3. Haftasının önemli maçlarından olan DND L. Gençler Birliği ile M. Hacıali Yılmazköy arasındaki zorlu mücadelenin galibi ev sahibi Gençler Birliği oldu.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmanın başında bulduğu 2 golle sahadan galip ayrılan taraf 2 – 1’lik skorla DND L. Gençler Birliği oldu.

Dk. 3 Gençler Birliği’nin organize gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan İsmail son çizgiye inerek yaptığı güzel ortada penaltı noktasında boşta olan Bülent güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk.12 Gençler Birliği’nin bu kez sol kanattan gelişen atağında Cenkay-Sinan verkaçı sonrasında topla buluşan Cenkay’ın yaptığı ortada Bülent gelişine sol ayağının içiyle topa vurarak köşeden ağlarla buluşturdu.2-0

Dk.20 Gençler Birliği atağında sol kanatta topla buluşan Turgut’un yerden kestiği topla buluşan Bülent sağ ayağıyla vuramayınca net bir pozisyonu harcadı.

Dk. 40 Hızlı gelişen Yılmazköy atağında Emre’nin pasıyla Gençler Birliği ceza sahası üzerinde topla buluşan Süleyman çalımlarla ceza sahasına girerek önünü boşaltarak şutunda top yandan auta gitti.

Dk.70 Gençler Birliği’nin organize gelişen atağında Berk’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sinan’ın ortasında Turgut’un kafa vuruşunda topu Yılmazköy defansı çizgiden çıkardı.

Dk.85 Gençler Birliği kontra atağında defanstan atılan topla Yılmazköy defansının arkasında buluşan Ozan çapraz pozisyonda şutunda kaleci uzanarak topu dışarı çeldi.

Dk.87 Yılmazköy defansından uzun gönderilen topu Gençler Birliği defansı ıskalayınca topla buluşan Süleyman Şeb kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 2 -1