Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Geleneksel Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Anı Turnuvasını gerçekleştirdi.

11 Ekim Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda Geleneksel Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Anı Turnuvası yapıldı ve dereceye girenler belirlendi. Oynanan karşılaşmalar sonrasında dereceye girenler şu şekilde;

ÇİFT KADINLAR

1. Özüm Özel - Liva Çevik

2. Değer Baysal - Ecem Önder

3. Yağmur Özevrim - Ayşe Çubukcu

4. Selda Orhon - Sare Oylum

KARMALAR

1. Dinç Türeray - Özüm Özel

2. Cemal Kara - Elif Töre

3. Güzey Aknar - Yağmur Aktunç

4. Tağmaç Özberk - Selda Orhon

ÇİFT ERKEKLER

1. Cemal Kara - Sertaç Savim

2. ⁠Güzey Aknar - Ercem Ruhluer

3. ⁠Kaan Ali - Doğukan Dorak

4. Dinç Türeray - Ali İleri