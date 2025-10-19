Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U11 Ferdi Klasman Turnuvasını gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda U11 Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı ve izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Oynanan maçlar sonunda kadınlarda Leonie Lemb, erkeklerde ise Kerem Ahçıoğulları şampiyonluğa ulaştı.
Kadınlarda dereceye girenler;
1. Leonie Lemb (Gaü)
2. Ada Cankara(Gönyeli)
3. Gülşen Yalovalı (Gühad)
4. Fibi Gilmour (Gaü)
Erkeklerde dereceye girenler;
1. Kerem Ahçıoğulları (Arucad Anka)
2. Bora Ramiz (Bekiroğulları)
3. Arif Gökşah (Bekiroğulları)
4. Borna Valinia (Gönyeli)