Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde 9.hafta bu gece oynanacak iki karşılaşma ile tamamlanacak.

Bu sezon beklenenden uzak bir grafik çizen son şampiyon Caesar Larnakla Gençler Birliği bu gece saat 20.00’de İskele Spor Salonu’nda ikinci sırada yer alan Base Basketbol ile karşılaşacak.

Mağusa Arena’da ise Cortado Adaspor, play-off kovalayan Soyer Aksu ile saat 20.00’de mücadele edecek.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P

1. ASB 8 8 - 571 397 16

2.BASE BASKETBOL 8 7 1 573 505 15

3.GÖNYELİ KOOPBANK 8 6 2 560 478 14

4.SOYER AKSU 8 3 5 460 515 11

5.CL.G.BİRLİĞİ 8 2 6 488 501 10

6.C.ADASPOR 9 1 7 444 625 9

7.ÇETİNKAYA 8 1 7 478 560 9