Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hükümet ve sendikalar arasında bir çözüm üretilemediğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nın aynı çabayı göstermeye devam etmesinin zemininin kalmadığının değerlendirildiğini kaydetti.

Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç günden beri, yaşanan gerginliğin düşürülmesi ve mümkünse bir diyalog ortamının sağlanması için Cumhurbaşkanlığı olarak gösterdikleri yoğun çabaya dikkat çekti.

Erhürman açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı'nın göstermeye çalıştığı gayret, tarafların önerilerinin ve taleplerinin birbirlerine aynen iletilmesine ve ihtimallerin ortaya konulmasına yönelik ve bundan ibaret olmuştur.

Varılan noktada bir çözüm üretilememiştir. Bu noktadan sonra Cumhurbaşkanlığı'nın aynı çabayı göstermeye devam etmesinin zemininin kalmadığı değerlendirilmektedir.

Bu konu dışında, elbette Cumhurbaşkanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Anayasa ve mevzuat tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek konusunda azami çaba göstermeye devam edecektir.”