Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının İçeride ve Dışarıda Ekonomideki Rolü” başlığı altında düzenlenen toplantıda bazı ekonomistlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı makamının iç politika ve dış ilişkiler çerçevesinde ekonomi üzerindeki etkisi ve rolünün değerlendirildiği toplantıya Milletvekilleri Filiz Besim, Fikri Toros, Devrim Barçın, Salahi Şahiner ve Teberrüken Uluçay da katıldı. Tufan Erhürman toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkenin yetişmiş insanlarına işaret ederek Cumhurbaşkanlığında sorunların çözümüne öncülük edeceklerini vurguladı.

“Cumhurbaşkanlığı dışa açılan penceredir”

Erhürman toplantı öncesi yaptığı konuşmada, amaçlarının ülkenin ekonomik durumunu konuşmak olduğunun altını çizdi. “Hem mevcut sorunları hem de çözüm önerilerini ortaya koyma ihtiyacımız var” diyen Erhürman, şu anda ülkenin içinde bulunduğu koşullardan örnekler verdi. Cumhurbaşkanlığına geldikten sonra söz konusu alanda ne yapılması gerektiği meselesini konuşma ihtiyacı içerisinde olduklarının altını çizen Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının sadece bir müzakerecilik görevi üstlenen bir makam olduğunu hiçbir zaman düşünmedik. Bunun ötesinde görev ve yetkileri olduğunu savunduk. Cumhurbaşkanlığının, içerideki meselelerin çözümünde de ön ayak olması gerektiğini dile getirdik. Beş yıllık istikrarlı bir görev süresine sahiptir. Cumhurbaşkanlığı aynı zamanda dışa açılan bir penceredir” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı aktif görev üstlenecek”

Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığında ekonomi, sağlık ve eğitim gibi alanlarda görevli danışmanlar varsa, bu aynı zamanda bir iddia ortaya koymaktır. Cumhurbaşkanlığı bu alanlarda danışacağını beyan ederek bu konularda çözüm üretme sorumluluğunu da üstlenmiş olur. İşte tam da bu noktada, Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesi anlamlı hale gelir. Biz, Cumhurbaşkanlığının bu alanlarda aktif bir görev üstleneceği bir modeli öngörüyoruz” dedi. Bu ülkenin en büyük zenginliğinin, yetişmiş insan kaynağı olduğuna işaret eden Erhürman, “Liyakat esasına göre seçilmiş kadrolarla Cumhurbaşkanlığının bu potansiyeli ortaya koyması gerekmektedir. Yeni gelir kaynakları nasıl yaratılabilir; bu ve benzeri sorular üzerinde yoğun bir çalışma süreci planlıyoruz” diye konuştu. “Çok sayıda yetişmiş insanımız var ve onlarla birlikte çok yönlü ve yoğun çalışmaların yapılacağı bir dönem öngörüyoruz” diyen Erhürman, çalışmanın ve diyaloğun önemine işaret etti, sorunların çözümü için samimi çaba ortaya koyulması gerektiğini belirtti.