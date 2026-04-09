Ülkenin deneyimli turizmcilerinden Ercan Turhan, ülkenin içinde bulunduğu kaosa dikkat çekerek konsensüs çağrısında bulundu.

Turhan, savaş senaryolarına karşı hem bireysel hem de toplumsal hazırlıkların önemine dikkat çekerek, elektrik ve akaryakıt altyapısının korunması, gıda stoku ve temel hizmetlerin devamlılığının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Turhan, ayrıca ekonomik sıkıntılara ve hayat pahalılığı ödeneği konusundaki eylemlere değinerek, bu belirsizlik ortamında toplumun dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti. “Çocuklarımızın geleceğini korumak ve kritik altyapıyı güvence altına almak önceliğimiz olmalı” diyen Turhan, herkesin bilinçli ve tedbirli davranmasının önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt deposunun maksimum 48000 ton kapasiteli,

günlük tüketimin 900 ton yani maksimum 45 günlük yakıt stoklanabildiğini vurguluyan Turhan, “Savaş uzasa ve 45 gün içinde yakıt gelmese ülke elekriksiz susuz internetsiz kalacak” dedi.

Turhan “Böyle bir dönemde kimse depo stok kapasitesini arttırmayı ya da yakıtı sınırlı kullanmayı düşünmüyor, öneri geliştirmiyor” diye konuştu.

Olağanüstü hallerde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Turhan şöyle devam etti:

“Ortadoğu’daki savaşın uzun sürmesinin getireceği ekonomik sıkıntılara karşı tedbirlerimiz nelerdir?

Savaşın uzun sürmesi durumunda herhangi bir gıda temin krizi yaşarmıyız?

Savaşın uzun sürmesi durumunda akaryakıt temininde bir sorun yaşanırsa elektrik üretimi duracak şimdiden nasıl tedbirler almalıyız?

Savaş bahanesi ile Güney Kıbrıs askeri yığınağını bir hayli arttırdı olası bir saldırı durumunda planlarımız ve tedbirlerimiz nelerdir?

Bunun gibi olası birçok sorun önümüzde duruyorken ülke gündemi hayat pahalılığı artış oranı? Açıklama da çocuklarımızın geleceği için…

Okullar kapalı hastaneler eylemde. Bunların hiçbiri hak arayışını muteber kılmaz. Verilecek zamma hiçbir itirazım yok lakin yaşadıklarımızın karşısında bunun zamanlaması ne kadar doğru? Ülke olarak tam bir konsensüs içinde şimdi olmayacağız da nezaman olacağız?”