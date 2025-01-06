Cumhuriyet Meclisi'nde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, adına hükümet diyen yapının asgari ücreti yükseltmekle övünmek yerine alım gücünü artırmayı hedeflemesi gerektiğini vurguladı. Tufan Erhürman, "Bir hükümetin marifeti asgari ücreti yükseltmek değil, alım gücünü yükseltmektir. Ona bak. Alım gücünü yükseltmiş olsaydınız, bugün yaşananlar yaşanmayacaktı" dedi. Erhürman, hayat pahalılığına dair getirilen yasa tasarısının da tutarsızlıkla dolu olduğuna işaret ederek, "Bir söylediğiniz bir diğerini tutmuyor. Neden değiştirmek istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Yabancılara mülk satışı konusunda da benzer bir durumun yaşandığını belirten Erhürman, “hükümetin” attığı adımlarda bir bütünlük olmadığını dile getirdi.

"Bakanlar kurulu sorumlu bir kurul olmaktan çıktı"

Erhürman, Dışişleri Bakanı'nın kapılar konusundaki şahsi görüşlerini örnek göstererek, "Bakanlar kurulu bir kurul olarak sorumlu değil artık. Herkes kendi alanından sorumlu sadece. Her tarafta şatolar oluştu. Bir bütünlük yok, herkes kafasına göre takılıyor" dedi. Erhürman, koalisyon içinde bakanlar arası iletişim eksikliğine dikkat çekerek, "Erhan Bey, Ünal Üstel ile görüşemediğini söylüyor. Erhan Bey, Fikri Bey’in de aynı durumda olduğunu söylüyor" diye konuştu.

"KTTO Başkanı bile randevu alamıyor"

KTTO Başkanı'nın, Başbakan Ünal Üstel'den randevu alamadığının altını çizen Erhürman, "Erhan Bey bir bakan olarak tanımlıyor kendini ama koalisyon ortağı. Ünal Bey ile iletişim kuramamaktan yakınıyor" dedi. Erhürman, vatandaşlık konusunda da çarpıcı açıklamalar yaparak, "Erhan Bey, UBP örgüt başkanları vatandaş yapabiliyor ama ben yapamıyorum diyor. Bu mecliste neyi konuşuyoruz?" diye sordu. Meclis kürsüsünden “hükümetin” uygulamalarının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Erhürman, "Bu yapıyla bir yere varılmaz. UBP örgüt başkanı da YDP örgüt başkanı da vatandaş yapsın. Çözüm bu mudur? Halkla dalga geçmekten vazgeçin. Halkın zamanını ve geleceğini çalmayın" çağrısında bulundu.