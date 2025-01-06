Fransa'da Floriane Fırtınası nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Atlantik kıyılarından gelen Floriane Fırtınası'nın ülkenin kuzeyindeki Vendee vilayetinden başlayarak başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi üzerinde etkili olacağını bildirdi.

Fırtına nedeniyle Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Aisne, Marne, Meuse, Ardennes ve Loire et Rhone'da turuncu alarm verildi.

Saatteki hızı 110 kilometreyi bulacağı tahmin edilen Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Almanya’da kar yağışı hava seyahatini durma noktasına getirdi

Öte yandan, pazar günü, Almanya'da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar seyahatleri durma noktasına getirdi.

Havalimanı işletmecisi Fraport'un bir sözcüsü, Frankfurt Havalimanı'nda pistlerdeki temizleme çalışmaları ve görüş mesafesinin azalmasının havalimanının uçuş kapasitesini sınırlaması nedeniyle pazar günü planlanan 1.090 kalkış ve inişten 120'sinin iptal edildiğini bildirdi..

Alman Meteoroloji Dairesi de ülkenin birçok eyaletinde buzlanma uyarısında bulundu.

Thüringen'de kar kalınlığının yer yer 23 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Önceki gün de buzlanma sebebiyle Berlin Havalimanı'nda 30 uçuş iptal edilmişti.