Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının, çalışma izinleri konusunda yeni düzenleme yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni düzenleme çerçevesinde tarım, hayvancılık ve inşaat sektörleri arasında yatay geçiş yapılabilecek, Bangladeş uyruklular için ön izin başvuruları askıya alınacak, Türkmenistan uyruklular içinse sektörel kısıtlama uygulanacak.

-“Geçici uygulamalar yürürlüğe konulacak”

Bakanlık açıklamasında, tarım, hayvancılık ve inşaat sektörlerinde çalışmak üzere ön izinle ülkeye gelen üçüncü dünya ülkesi vatandaşları ve geldikleri ülkelere ilişkin yürütülen değerlendirme çalışmaları tamamlanana kadar geçici uygulamaların yürürlüğe konulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 28 Temmuz Pazartesi günden itibaren tarım, hayvancılık ve inşaat sektörlerinde çalışan ve çalışma izni süresinin ilk yılını doldurmuş üçüncü dünya ülkesi vatandaşları, bu üç sektör içerisinde farklı bir iş yerine geçiş (yatay geçiş) yapabilecek ancak bu sektörler dışındaki yatay geçiş başvuruları kabul edilmeyecek.

Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 30. maddesinin 9. fıkrasında belirtilen ve bir yıl bekleme süresi aranmayan durumlarda, Çalışma Dairesi müfettiş raporları dikkate alınarak mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda işlem yapılmaya devam edilecek.

Bangladeş uyruklu çalışanlara yönelik, 28 Temmuz itibarıyla tüm sektörlerde, işverenler tarafından yapılacak ön izin başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınacak yeni bir karara kadar kabul edilmeyecek.

“Türkmenistan uyruklulara sektörel kısıtlama getirildi”

Türkmenistan uyruklu işçiler için 28 Temmuz tarihinden itibaren ev hizmetleri sektörü haricinde tüm sektörlerde yapılacak ön izin başvuruları, ikinci bir duyuruya kadar kabul edilmeyecek.

Açıklamada, bu düzenlemelerin, KKTC iş gücü piyasasının etkin yönetimi, sektörel denge ve toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak geçici süreliğine yürürlüğe konulduğu belirtilerek, süreç içerisinde gelişmelere göre yeniden değerlendirme yapılacağı kaydedildi.



