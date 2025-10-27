Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin Güney Kıbrıs’ta etkileri devam ediyor. Rum medyasının geniş yer verdiği haberlerde, Rum Başkan Nikos Hristodulidis’in zor anlar yaşayacağına dikkat çekiliyor.

Bir Rum gazetesinin manşeti de bunu anlatır nitelikteydi. “Seçim sonuçları Hristodulidis için kabus” diyen Rum medyası, “Hristodulidis Tufan Erhürman’ın seçilmesi ile uykusunu kaybetti” manşetini attı.

RUM MEDYASINA ERHÜRMAN TALİMATI:

Hristodulidis yönetiminin, Erhürman’ın seçilmesinden rahatsız olduğu vurgulanan haberde; Rum Başkanlık ekibinin Erhürman’ı ‘medyada’ yok sayma amaçlı operasyonlar çektiğine de işaret edildi.

TÜRKİYE VURGUSU ÇILDIRTTI

Erhürman’ın Anadolu Ajansı’na ''Türkiye tüm Ada'nın garantörüdür'' demesi de Rumları çıldırttı. Rum medyası ve siyaseti; bu açıklamaları 'kabul edilebilir' bulmadı.

Erhürman’ın Türkiye’ye yönelik verdiği mesajları öne çıkaran Rum medyası, ''Erhürman, Türkiye ile ilişkiler ortak kadere dayanıyor'' açıklaması yaptı diye yazdı. Rum muhalefeti de, ‘’Yeni Kıbrıs Türk liderinin Erdoğan'ın milliyetçi söylemini benimsemesi uzun sürmedi’’ dedi. Rum Politis gazetesinde yer alan bir yorumda ise dikkat çekici ifadeler kullanıldı: ‘’Türkiye'ye Kıbrıs meselesinin ötesinde faydalar sağlayacak olumlu bir uluslararası jeostratejik ivme ortaya çıkmadığı sürece, ne Erhürman ne de Nikos Christodulides sürdürülebilir ve barışçıl bir çözüme yol açacak bir uzlaşmaya varamaz’’