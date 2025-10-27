Kıbrıs konusunda gözler Cumhurbaşkanı Erhürman’ın kazanması sonrası olası takvime çevrildi.

Güney'de yayımlanan Filelefteros Gazetesi’ne göre, henüz tarihi belirlenmemiş olan BM Genel Sekreteri António Guterres’in toplayacağı gayriresmî Beşli Konferans’ta pek çok şey karara bağlanacak.

Ancak BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in, zemin hazırlıkları yapmak üzere Kasım ayının ilk on günü içinde Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere, BM tarafından 31 Ekim–3 Kasım tarihleri arasında Ürdün’ün Amman kentinde Gençlik Teknik Grubu toplantısı düzenleniyor.

María Ángela Holguín bu seminere katılacak.

İkinci planlanan adım ise Aralık ayının başlarında Norveç’in Oslo kentinde gerçekleşecek ve Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasında açık bir tartışma niteliğinde olacak.

Ancak New York ve çeşitli başkentlerdeki güvenilir kaynaklara göre, asıl çalışmaların bu yıl bitmeden tamamlanması gerekiyor.

Zira 2026 yılının ilk yarısında, yani Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı sırasında, diplomatik hareketliliğin zor olacağı öngörülüyor.

Gazeteye göre, Bunun başlıca nedeni Türk tarafının tepkisi…

Ankara’nın, Güney Kıbrıs Başkanlığı döneminde AB zirvelerine katılmaktan kaçınmak istediği ve temaslarını teknik düzeyle sınırlayacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, bu dönemde Kıbrıs meselesinin gündeme gelmesini de istemiyor; çünkü Lefkoşa’nın, Başkanlık dolayısıyla avantajlı kabul edilebileceği düşünülüyor.