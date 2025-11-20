İki liderin ilk kez bir araya geldiği görüşme saat 9.45’de ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin resmi ikametgahında gerçekleşiyor. Tanışma toplantısı niteliğindeki görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a Müsteşarı Mehmet Dânâ, Rum Lider Hristodulidis’e ise müzakereci Menelaos Menelaou eşlik ediyor. BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar da video konferansla görüşmeye katılıyor.

Görüşmeye ilk olarak Hristodulidis, ardından Erhürman geldi. Liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından girişte karşılandı. Liderler görüşmeye geçmeden önce el sıkışarak basına fotoğraf çekme imkanı sundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmenin ardından saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığında basına açıklamalarda bulunacak.

Erhürman, görüşme öncesinde siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak üzere yaptığı toplantıda, Hristodulidis ile görüşmesinde ilk pozisyonların karşılıklı olarak ortaya konulacağına dikkat çekerek, bu ve gelecek toplantılara ilişkin en önemli beklentisinin bir çözüm atmosferinin yaratılması olduğunu vurgulamıştı.