Rektörlükten yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikrarlı ve güvenli ortamı içerisinde üniversitemiz eğitim ve akademik faaliyetlerini planlandığı şekilde sürdürmeye devam etmektedir.“ denildi.

Yaşanan gerilimlerin ve güvenlik kaygılarının, özellikle Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkede yaşayan insanları ve bu ülkelerden gelen öğrencileri endişelendirdiği ve derinden etkilediği kaydedilen açıklamada, “Çatışma ortamlarının oluşturduğu endişeyi yürekten paylaşıyor; bu süreçten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda huzur ve sükûnet ortamının yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.“ denildi.

Üniversitelerin farklı kültürleri, düşünceleri ve toplumları bir araya getiren, diyalog ve ortak aklın gelişmesine katkı sağlayan kurumlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgede yaşanan gerginliklerin en kısa sürede sona ermesi ve tüm toplumların yeniden huzur, güven ve istikrar ortamına kavuşması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, “Girne Amerikan Üniversitesi olarak öğrencilerimizin güvenliği, akademik gelişimi ve huzurlu bir eğitim ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri en temel önceliğimizdir. Tüm akademik ve idari birimlerimiz öğrencilerimizin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde görevlerinin başında olup, gerekli her türlü desteği sağlamaya devam etmektedir. Öğrencilerimizin ailelerine özellikle ifade etmek isteriz ki; çocuklarınız güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmekte ve üniversitemiz onların akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek adına tüm imkânlarını seferber etmektedir.” ifadelerine yer verildi.