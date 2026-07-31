Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın çözüm iradesi çerçevesinde, göreve geldiği günden itibaren dile getirdiği ve önemsediği fikirleri anımsattı.

Müzakare olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemediklerini; çözüme ulaşmak diye müzakere, sonuç üretmek diye 5+1 istediklerini belirten Erhürman, "İki liderin 5+1 öncesinde Lefkoşa'da, müzakere masasında değil, görüşme masasında, en azından bazı güven yaratıcı önlemlere çözüm üretmesi ve güven zedeleyen yaklaşımlardan vazgeçilmesini istiyoruz" dedi.

"Bu defa farklı olmalı" düşüncesi çerçevesinde, metodoloji konusunda anlaşmadan müzakereye geçmeyi doğru bulmadıklarını belirten Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in muhatabının kendisi olduğunu ve başka türlü algı yaratma çabalarını eşitlik ilkesi çerçevesinde kabul etmediklerini vurguladı.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Sayın Genel Sekreter'in adada yaptığı görüşmelerin formatının ve adadan ayrılırken yaptığı açıklamada ortaya koyduğu 'yol haritası'nın bu yaklaşımlarla örtüşmesini, bizim kazandığımız, Kıbrıs Rum tarafının kaybettiği şeklinde bir yaklaşımla ele almıyoruz. Bize göre, çözüme doğru ilerlemek isteniyorsa (yolun sonunda çözüm olup olamayacağını şimdiden tahmin etmek elbette mümkün olmamasına karşın) doğru yaklaşım budur ve çözüme doğru ilerlemek için taşların doğru döşenmesi iki tarafın da lehinedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde halkımızla paylaştığımız 'yol haritası' çerçevesinde yürüdüğümüz için huzurluyuz ve Sayın Guterres'in adaya gelmesinin öncesine oranla daha doğru bir noktada olduğumuz kanaatini taşıyoruz.

Şimdi önemli olan 5+1'in gerçekleşmesini olanaklı kılmak için 'ev ödevleri'nin yapılması. Bunun için iç çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz ve ayırılırken Sayın Guterres'in önünde söylediğimiz gibi, muhatabımızla mümkün olan en sık şekilde görüşmeye hazırız.”