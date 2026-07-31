Guterres’in açıklamasının tüm taraflara uyarı niteliğinde olduğunu iddia eden Kanatlı, “YKP, güven artırıcı önlemlerin Genel Sekreter’in koyduğu ölçüyle, yani günlük yaşamda ölçülebilir fark yaratacak biçimde ve takvime bağlanarak açıklanmasını talep ediyor” dedi.

YKP tarafından yapılan açıklamada, “yeni geçiş noktalarının açılması; elektrikte iki tarafın daha kalıcı şekilde enterkonnekte edilmesi; yeşil hatta izlenen model ile doğrudan ticaret tüzüğünün uygulamaya konması; mülkiyette adım adım hayata geçirilebilecek modellerin masaya yatırılması; askeri bölgelerdeki kayıp kazılarına izin verilmesi; ve adanın tümünde ortak para birimi hedefinin gündeme alınması” gibi adımların hiçbirinin kapsamlı çözümün tamamlanmasını beklemeyi gerektirmediği kaydedildi.

Genel Sekreter, ziyaret boyunca Kıbrıslıları dinlediğini ve aldığı en net mesajın ilerleme talebi olduğunu belirten Kanatlı, değerlendirmesi şöyle sürdürdü:

“Bu mesajın sokakta karşılığı vardı: ‘Birleşik Kıbrıs” İki Toplumlu Girişimi’nin çağrısıyla ara bölgede ve Lefkoşa’nın her iki yanında yükselen Şimdi Federal Çözüm sesi, Kıbrıslı Türk gençlerin Genel Sekreter’e yazdığı ortak mektup, iki toplumlu teknik komitelerde yıllardır emek veren insanların ısrarı, bu ziyaretin en umut verici tarafıydı. YKP, bu sürecin sadece bir izleyicisi değil, takipçisi ve parçası olacaktır. Yeni Kıbrıs Partisi bir kez daha altını çizer: 5+1 masası kurulana kadar geçecek süre boş bir bekleme odası değildir, tam da güven artırıcı önlemlerin hayata geçirileceği süredir. Bu süreyi ‘her şeyi konuşalım, hiçbir adım atmayalım’ oyunuyla harcamak isteyenlere, iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm, koşulsuz askersizleştirme ve garantörlüğün sona ermesi talebimizle cevap vereceğiz.”