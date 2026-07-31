Patika Doğa Sporları Derneği’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi (DEBİM) ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TAGEM) katkılarıyla hazırlanan protokol, YDÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Patika Doğa Sporları Derneği adına ise Dernek Başkanı Erdoğan Işık tarafından imzalandı.

İmza törenine Patika Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Mert ve Sultan Özkan ile DEBİM Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul, TAGEM Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay da katıldı.

Üniversite ile sivil toplum arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol kapsamında; üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluşunun desteklenmesi, dijital denge farkındalığının artırılması, doğa temelli sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyet yürütülecek.

Bu doğrultuda dijital detoks programları, doğa yürüyüşleri, ilk yardım ve doğada güvenlik eğitimleri, çevre farkındalığı etkinlikleri, sağlıklı yaşam programları, gönüllülük faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve akademik araştırmalar gerçekleştirilecek.

Protokolde yer alan, "YDÜ Doğa ve Dijital Detoks Günleri", "YDÜ Doğa Elçileri ve Gönüllülük Programı" ile "KKTC Dijital Doğa Atlası Projesi" ile yoğun ekran kullanımının olumsuz etkilerine karşı farkındalık oluşturulması, doğayla daha güçlü bağlar kurulması ve aktif yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında KKTC'deki yürüyüş rotalarının dijital olarak haritalandırılması, QR kod destekli rota bilgi sistemlerinin oluşturulması, doğal ve kültürel mirasın dijital ortamda belgelenmesi, Patika Doğa Sporları Derneği'nin yıllar içerisinde oluşturduğu saha verilerinin dijital arşive dönüştürülmesi ve mobil uygulama ile dijital doğa rehberi gibi projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kanser hastaları ve yakınları başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık yürüyüşleri, sosyal destek projeleri, çevre koruma faaliyetleri ile sağlıklı yaşam etkinliklerinin de ortak çalışma alanları arasında yer alan protokolde, doğa sporları rehberliği alanında eğitimlerin geliştirilmesi, akademik çalışmaların desteklenmesi, rehberlik standartlarının güçlendirilmesi ve bu alandaki kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik ortak girişimlerde bulunulması da hedefleniyor.

-Işık

Patika Doğa Sporları Derneği Başkanı Erdoğan Işık, derneğin temel hedefinin doğa sporlarını yaygınlaştırmak, insanları doğayla buluşturmak ve özellikle genç kuşaklarda doğa sevgisi, çevre bilinci ve sağlıklı yaşam kültürünü güçlendirmek olduğunu belirterek, imzalanan protokol ile uzun yıllardır gönüllülük esasına göre yürütülen iş birliğinin daha kurumsal, sürdürülebilir ve bilimsel bir zemine taşındığını söyledi.