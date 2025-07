CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kanal Sim’de soruları yanıtlayan Erhürman, çarenin değişim olduğunu söyleyerek, ülkeyi liyakat esasına göre yöneteceklerini belirtti.

Ortada bir koalisyon hükümeti değil, kendi hallerine bırakılması durumunda hemen erken seçime gidecek bir yapı olduğunu da savunan Erhürman, “Bitse de gitsek havasındadırlar” ifadelerine yer verdi.

Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin hiçbir şeye motive olmadığı, sürekli bakanların değişeceği dedikodularının dolaştığını da ileri sürerek şöyle devam etti:

“Günü kurtarma halinde giden bir düzen var. Bürokraside de pek çok yerde liyakat esası kalktı. Eğitimde yeni dönem nasıl başlayacak, sağlıktaki devasa sorunlar nasıl giderilecek, trafikte insanları kaybediyoruz buralarda ne yapılacak, güvenlik sorunu ortada… Bunlar gündemlerinde bile değil. Bu saatten sonra bu yapının, ülkenin geleceğine dair söyleyecek sözü yok.”

Tufan Erhürman, bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi bekleyen gençlerin de belirsizliğe sokulduğunu söyleyerek, “Algıyı yönetmeye çalışıyorlar ama ülkenin yönetilmediği çok açık ortaya çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

Çarenin değişim olduğunu, değişimden başka çare kalmadığını, sokağın bunu düşündüğünü görüşünü ortaya koyan Erhürman, “Sokak değiştirmeye hazır, sandığın önüne gelmesini bekliyor. Cumhurbaşkanlığıyla ilgili sandık 19 Ekim’de geliyor, değişimin iradesi o sandığı yansıyacak” diye konuştu.

-“Liyakat esasına göre yöneteceğiz”

Ekimden sonraki ilk işin çözüm iradesini masaya koymak olduğunu söyleyen Erhürman, bunun sadece Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik değil, öngörülebilirlik yaratma açısından önemli olduğunu kaydetti.

“Uluslararası hukukla bu toplumun gençlerinin buluşma yolculuğu başlayacak” diye konuşan Erhürman, söz konusu durumun ekonominin geneline de öngörülebilirlik getireceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in bugün gerçekleştirdiği görüşmelerle de değinen Erhürman, şöyle devam etti:

“Hiç diyalog olmamasındansa, diyaloğun ve diplomasinin devamı iyidir. İçeriğe dair bir şey bekliyor muyum? Sayın Tahsin Ertuğruloğlu niye New York’a gidiyor anlamıyorum. En iyi ihtimalle bir iki geçiş noktası gündeme gelebilir. Bir iki geçiş noktası açacaksın diye önce Cenevre’ye gitmek sonra da New York’a gidip Guterres’i ve garantörleri masaya oturtmak gerekli midir? Ben her durumda sürecin kopmasını istemem. Bu süreç, dünü yarına bağlayan süreçtir. Taraflar da aslında o yüzden masaya gidiyorlar. Hepsi şu an itibariyle diyaloğun ve diplomasinin devamından yana tavrı sergiliyor.”

“Birlikte yöneteceğiz” şiarını çok önceden kullanmaya başladıklarını vurgulayan Erhürman, “Memleketin sorunları o kadar büyüdü ki hiçbir siyasi parti bu işlerin hepsini hallederim diyemez. Bizim, uzmanlarla liyakat esasına göre birlikte yönetme ihtiyacımız var. Biz, halkımızın tüm kesimlerindeki yetişmiş insanlarımızla birlikte çalışacağız ve birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.