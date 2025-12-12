Aziz Gülbahar, Türkiye Cumhuriyeti’nin açıklamaları ve Cumhuriyet Meclisi’nin kararları ortadayken kimsenin Kıbrıs konusunda yanlış hesaplar içine girmemesi gerektiğini söyledi.

Gülbahar, liderlerin dünkü ortak açıklamasında, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle ve siyasi eşitlik temelinde çözülmesinin gerçek amaç olduğunun vurgulandığına işaret ederek, bunun “Rum’un oyununa gelme” izlenimi yarattığını savundu.

Aziz Gülbahar, ilgili BM kararlarında “Siyasi eşitlik” kavramının ısrarla Rum tarafının Kıbrıs Türkü halkını azınlık durumuna indirgeme ve özden gelen egemenlik hakkını yok etme üzerinde durduğu bir kavram olduğunu ileri sürdü.

Milli Mücadele Vakfı’na göre yeni dönemde Kıbrıs konusunda düğmelerin yanlış iliklenmeye başladığını savunan Gülbahar, “Kimse yanlış hesap yapmasın. İster UBP, CTP, DP, TKP, HP’li olsun, biz Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme hakkından, egemenliğinden, özgürlüğünden, güvenliğinden, milli ve dini aidiyetinden asla taviz vermeyeceğinden eminiz” dedi.