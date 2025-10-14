Ergül Çiçekler'in katılımıyla yapılacak olan tanıtım, 16 Ekim Perşembe akşamı saat 19.00’da Toplumcu Sanat Üretim Merkezi'nde yer alacak.

Üretim Merkezinin aktardığına göre kitap tanıtımında, "Biz de elimizden geldiğince bugünün resmini çizmeye çalıştık; ama yetmez deyip, yarını da kurguladık. Yarını kurgularken gerçekçi olmayı en öne koyduk. Fantastik, büyülü bir cenneti sunmuyoruz ama bir kez daha diyoruz ki: ‘Dünya cennet olacak ellerimizde’ ifadelerine yer veriliyor.

“Amiral Garop”, 2022 yılında İstanbul’da Yeni Dönem Yayıncılık’tan çıktı.