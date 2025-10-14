Alithia ve diğer gazeteler, bilgisayar korsanlarının Rum Posta Dairesi’nin “Thalis” isimli sistemine girdikleri ve Rum Başkanlık Sarayı, bakanlıklar, büyükelçilikler ve polis de dahil olmak üzere birçok resmi kurum ve dairenin verilerini çaldıklarını yazdılar.

Gazete, “BytetoBreach” isimli bir bilgisayar korsanının 3 Ekim tarihinde internette yer alan bir forumda “Thalis” sisteminden binlerce belgeyi ele geçirdiğini iddia ettiğini belirtti.

“Daily Dark Web” ve “Darknetsearch by Kaduu” isimli internet platformlarının yayınlarına göre söz konusu korsanın Rum polisi, Adalet Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Merkezi Cezaevi gibi birçok kurum ve resmi dairenin yazışmaları başta olmak üzere birçok veriyi ele geçirdiğini iddia ettiğini aktaran gazete, ele geçirildiği iddia edilen verilerin ise ciddi güvenlik açığı doğurabileceğini vurguladı.