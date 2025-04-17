T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Başbakan Ünal Üstel’i hedef aldı. Saral’ın ifadeleri, diplomatik teamülleri hiçe sayan ağır bir hakaret olarak değerlendirildi.

“BOŞBAKAN, HOŞ KONUŞMAMIŞ BOŞ KONUŞMUŞ”

Oktay Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’nin Boşbakanı, hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış… Yazık çok yazık, şu Kıbrıs’ı bir türlü Rum’luktan kurtaramadık.”

Bu ifadeler, Ünal Üstel’in son günlerde yaptığı bazı açıklamalara doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor. Saral’ın özellikle “Rum’luk” ifadesini kullanması, Kıbrıslı Türk toplumuna karşı üst perdeden yapılan bir aşağılama olarak yorumlandı.

HÜKÜMETTEN SESSİZLİK

Tepkilere rağmen, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet kanadı henüz bir açıklama yapmadı. Bu sessizlik, kamuoyunda “Ankara’dan gelen hakaretlere karşılık verilemeyecek kadar bağımlı mı hale geldik?” sorularını gündeme getirdi.

Saral’ın paylaşımı şöyle: