Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16.00 sıralarında “TUR” uçağıyla Havalimanı'na iniş yaptı.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada üst düzey yetkililer yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.
Öte yandan Erdoğan'ın içinde bulunduğu "TUR" uçağına KKTC'ye varışında F-16'lar eşlik etti.