Kıbrıs iş dünyasının önde gelen isimlerinden, eski Ticaret Odası Başkanlarından, Erenköy Mücahidi Erdil Nami dün sabah geçirdiği ani kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Dışişleri eski Bakanı, CTP eski milletvekili ve eski müzakereci Özdil Nami’nin babası olan 85 yaşındaki Erdil Nami’nin vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Erdil Nami’nin cenazesi bugün askeri törenin ardından İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

ERDİL NAMİ KİMDİR?

İngiliz Okulu’ndan mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitimine başlayan Erdil Nami, Aralık 1963’te başlayan toplumlar arası olaylar nedeniyle son sınıfta üniversite eğitimini yarıda bırakarak Erenköy direnişine katıldı. Kokkina’ya çıkan ilk Türk direnişçi grubunda yer alan Nami’nin iki erkek kardeşi de daha sonra kendisine katıldı; kardeşlerinden biri şehit oldu.

Şubat 1966’da Ankara’ya dönerek eğitimini tamamlayan Nami, Erenköy direnişine katılımı nedeniyle bir süre Kıbrıs’a giriş yapamadı. Ankara’da Japonya merkezli Marubeni şirketinde 10 yıl görev yaptı.

1976 yılında Kıbrıs’a dönen Nami, Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Sanayi Holdingi Grubu’nda Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görev kapsamında 1000’den fazla çalışanı bulunan 40 devlete ait fabrikanın yönetiminden sorumlu oldu.

1978’de aile şirketi ERNA Ltd.’yi kuran Nami, 1983 yılında ENKA Türkiye’nin iştiraki olan Entrade Ltd.’nin Genel Müdürü olarak Londra’ya taşındı ve iki yıl bu görevde bulundu. 1985’te Kıbrıs’a dönerek şirketini Erdil ve Oğulları Ltd. olarak yeniden yapılandırdı. İnşaat malzemeleri pazarlaması ve yabancı yatırımcılara danışmanlık alanında faaliyet gösterdi. EMU’daki 500 yatak kapasiteli Danya Üniversite Yurtları ile 300 yat kapasiteli Karpaz Körfezi Tatil Köyü Marinası, Kuzey Kıbrıs’a kazandırılan önemli yatırımlar arasında yer aldı.

Erdil Nami, sivil toplum alanında da aktif bir isimdi. Kıbrıs Türk İşadamları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve ikinci başkanlığını üstlendi. 2006 yılında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanlığına seçildi ve iki yıl görev yaptı. Bu dönemde Oda’nın Avrupa Birliği ile ilişkilerinin gelişmesinde rol oynadı ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 259 milyon avroluk mali yardım sürecinde etkili oldu.

1994 yılında Fulbright Örgütü tarafından ABD’ye davet edilen Nami, daha sonra Harvard Üniversitesi bünyesinde oluşturulan çalışma grubunda da yer aldı. 1996-2013 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’taki Avusturya merkezli SOS Kinderdorf’un başkanlığını yürüttü.

Kıbrıs İşadamları, Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği’nin aktif üyeleri arasında bulunan Erdil Nami, Semray Nami ile evliydi. İki oğlu ve bir kız çocuğu bulunuyor.