T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden yapılan açıklamada, 2023 yılının 11 ayında eski Ercan Havalimanı’nı 3 milyon 637 bin 741 yolcunun kullandığı; bu sayının yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla 2024’ün aynı döneminde 4 milyon 406 bin 672’ye yükseldiği belirtildi. 2023’ün ilk 11 ayında Ercan Havalimanı’nı 24 bin 319 uçak kullanırken, 2024’de bu rakam 27 bin 931'e çıktı.

Açıklamada, “Artan imkân ve kabiliyetleri ile en son teknoloji ile donatılan doğa dostu yapısı, modern mimarisi ile göz dolduran Ercan Havalimanı’nın yeni pist uzunluğunun 3 bin metreye çıkartılması büyük gövdeli uçakların da inişine imkan sağlanmasıyla yolcu ve uçak sayısının artmasındaki en önemli etkeni oluşturuyor” ifadeleri yer aldı.

-“Yolcu sayılarında artış”

Eski Ercan Havalimanı’nı Ocak 2023’de 251 bin 466 gelen ve giden yolcu kullanırken, 2024 Ocak’ta yeni Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı yüzde 33.2 artış göstererek 334 bin 510’a yükseldi. Şubat 2023’te 226 bin 108 yolcu eski Ercan’dan uçarken, bu sayı yeni Ercan’da yüzde 56.99 artarak 354 bin 960’a ulaştı.

Martta ise eski Ercan Havalimanı 256 bin 313 yolcuya hizmet verirken, yeni Ercan’da bu rakam yüzde 31.10 artarak 336 bin 20 oldu. Nisan ayında ise eski Ercan’dan gelen ve giden yolcu sayısı 281 bin 118 iken yeni Ercan’da yüzde 28.7 artarak 360 bin 26 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2023’te eski Ercan’dan gelen ve giden yolcu sayısı rakamı 334 bin 879 iken yeni Ercan’dan bu rakam yüzde 16.14 artarak 388 bin 915 oldu. Haziran ayında gelen ve giden yolcu sayısı 2023’ün ayni ayına göre yüzde 14.92, uçak sayısı ise yüzde 6.23 artış gösterdi. Temmuz 2023’te eski Ercan’a gelen ve giden yolcu sayısı 367 bin 393 olurken, Temmuz 2024’de bu rakam 426 bin 718 oldu. Ağustos 2023’te Ercan Havalimanı’na gelen ve giden yolcu rakamları 385 bin 223 olurken, Ağustos 2024’de ise 439 bin 950 olarak gerçekleşti. Eylül 2023’te ise 402 bin 23 yolcu Ercan Havalimanı’nı kullanırken, 2024’te bu rakam 425 bin 484 oldu. 2023’ün Ekim ayında havalimanı 408 bin 51 gelen ve giden yolcuya hizmet verirken bu rakam 2024 Ekim’de 462 bin 639 oldu. 2023’ün Kasım ayındaki gelen ve giden yolcu rakamlarına bakıldığında ise bu sayı 370 bin 570 olurken, 2024’ün ayni ayında 469 bin 934 olarak gerçekleştiğini görülüyor.

-11 ayda 27 bin 931 uçak

Yeni Ercan Havalimanı’nda 3 bin metrelik yeni pist ile körüklerin devreye girmesiyle büyük gövdeli uçaklara da hizmet vermeye başlandı. Böylece, uçak sayısında da artışlar yaşandı.

Ocak ile Kasım 2023’e kadar eski Ercan Havalimanı’nı 24 bin 319 uçak kullanırken, 2024’ün aynı döneminde bu rakam yüzde 14.85 artış göstererek 27 bin 931’e yükseldi.

2023 yılının Ocak ayında bin 848, Şubat’ta bin 683, Mart’ta bin 794, Nisan’da 2 bin 31, Mayıs’ta 2 bin 247, Haziran’da 2 bin 377, Temmuz’da 2 bin 487, Ağustos ayında 2 bin 425 uçak eski Ercan Havalimanı’na iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

2024 yılının Ocak ayında ise 2 bin 301, Şubat’ta 2 bin 220, Mart’ta 2 bin 261, Nisan’da 2 bin 339, Mayıs’ta 2 bin 423 ve Haziran’da 2 bin 525, Temmuz’da 2 bin 644, Ağustos ayında 2 bin 592 uçak, Eylül’de 2 bin 641, Ekim’de 2 bin 947 ve Kasım ayında ise 3 bin 34 uçak Ercan Havalimanı’na iniş ve kalkış gerçekleştirdi.