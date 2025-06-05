T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin, havalimanı içinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve havalimanı güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirileceği ifade edildi.

-İlk 30 dakika boyunca otopark ücretsiz

10 Haziran’dan itibaren otoparkta yer alan gişelerin havalimanının girişine alınacağı ve ücretlerin havalimanı çıkışında ödeneceği belirtilen açıklamada, bu sayede, havalimanı içerisine giriş yapan araçların, ilk 30 dakika boyunca ücretsiz olarak yolcularını indirip, bindirebileceği kaydedildi.

Belirlenen 30 dakikayı aşan araçlara ise havalimanı çıkışında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen otopark ücret tarifesi uygulanacağı ifade edilen açıklamada, “Yeni sistemin özellikle kısa süreli ziyaretlerde havalimanı trafiğini rahatlatması ve yolculara zaman kazandırması amaçlanıyor” denildi.

10 Haziran 2025 Salı gününden itibaren uygulanacak tarife şöyle:

“0-30 dakika ücretsiz, 1 saat 100 TL, 1-2 saat 200 TL, 2-6 saat 400 TL, 6-12 saat 450 TL, 12-24 saat 650 TL. Aylık abonelik: 7500 TL, 6 Aylık abonelik: 30.000 TL, Yıllık 60.000 TL.”