Güney Kıbrıs’ta terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşte; ‘Kıbrıs Yunandır’ sloganları atıldı, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ait olduğu iddia edilen bayraklar taşındı.

Etkinliğin organizasyonunu ise Meclis Başkanı Annita Demetriou'nun partisi DISI gençlik örgütü yaptı.

‘EOKA Savaşçıları Dernekleri’nin önünde yürüyüş sona erdi, konuşmalar yapıldı, EOKA şarkıları söylendi.

Konuşmalarda, ‘’EOKA’nın büyük kahramanlıklar yaptığı’ , Kıbrıs’ın Yunanistan’ın bir vatanı olduğu öne sürüldü.

''Yunanistan’a bağlanma özlemi duyulan şarkıları'' söylenen etkinlikte yer alan koro ise, ‘EOKA’cıların yeniden kurtuluş için mücadele edeceğini’ ifade eden şarkılar seslendirdi.

Yürüyüşe katılan çocuklara ve gençlere Yunan bayrakları taşıtıldı.