Baf’ın Hloraka köyünde oluşturulan “1955-59 EOKA Kurtuluş Müzesi" önceki gün törenle açıldı.

Söz konusu müze, Kıbrıs’ı kana bulayan terör örgütü EOKA’nın lideri Georgios Grivas Digenis'in 10 Kasım 1954 tarihinde Kıbrıs'a gelişinden hemen sonra ev sahipliği yaptığı evdi.

Müze olan yer, ilk EOKA takımı üyelerinin de yemin ettiği yerdi ve buradan Yunanistan'dan Chloraka kıyılarına gelen ilk silah adada dağıtılmıştı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 'Kıbrıs'ı Yunanistan' olarak gösteren bayraklar arasında terör örgütü ‘’EOKA özgürlük mücadelesi’’ müzesinin açılışını yaptı. Törende tek bir 'Kıbrıs Cumhuriyeti' bayrağı olmaması dikkat çekti.

Başkanı olduğu 'Kıbrıs Cumhuriyeti' bayraklarının bile olmadığı EOKA etkinliğine katılan Hristodulidis, ''Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz'' dedi.

'Kıbrıs'ı Yunanistan' olarak gösteren Yunan bayrakları önünde konuşan Hristodulidis, EOKA'nın mücadelesinin tüm çocuklara anlatılmasını istedi.

"Tarihi hafızanın korunması, bugün vatanımızın kurtuluşu için yürüttüğümüz mücadelenin başarılı bir şekilde sonuçlanması için en önemli ön koşuldur" diyen Hristodulidis, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini büyükbabalarımızın ve büyükannelerimizin kanıyla, anne babalarımızın gözyaşlarıyla, tüm savaşçıların, vatanımızın dört bir yanından Kıbrıslı Rumların teriyle yazılmış şanlı sayfaları okuyup öğretmeliyiz."

EOKA müzesinin ülkedeki tüm okul öğrencileri tarafından ziyaret edilmesi talimatı veren Hristodulidis, "Bunu, vatanımızın tarihini, özellikle yeni nesillere, özellikle de yarının vatandaşlarına ve bu ülkenin gelecekteki liderlerine aktarma ihtiyacından dolayı söylüyorum" dedi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre, Hristodulidis “Halkımızın onurlu ayaklanma sayfaları 1945’te inşa edilen “Nikola ve Panayotus Azina’nın bu fakirhanesinde yazılmaya başladı. ‘Şirin’ isimli tekne Atina’dan Yeorgios Grivas, Notis Petropuleas Mücadele Komitesi üyesi Sokratis Lolizidis’i fırtınalı denizdeki maceralı yolculuktan sonra Hloraka sahillerine geldiğinde tarihler 10 Kasım 1954’ü gösteriyordu.” dedi.

Azinas’ın emriyle Şirin isimli tekneyle gelenleri Hloraka’da karşılayan, kaçırıp saklayanlardan Mihalakis Panayotu’nun önceki akşamki açılışta hazır bulunduğuna işaret eden Hristodulidis, Grivas’ın ilk saklanma yerinin müze haline getirilen küçük ev olduğunu, Kontas Leonidas başkanlığındaki ilk EOKA grubunun bu evde kurulduğunu, ilk yeminlerini burada ettiklerini ve EOKA mücadelesinin ilk planlarının bu evde yapıldığını hatırlattı.