İstanbul Fatih'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bitişik yapıdaki iki bina çöktü. Enkazdan sağ kurtarılan dokuz kişi hastaneye sevk edildi. İki kişiyi arama kurtarmaya çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonucu çöktü.

Saat 12.00'de meydana gelen patlama sonucu iki binada da yaşayanlar enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

9 YARALI TEDAVİ ALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR

Enkaz altında kalan bir kişinin daha çıkarılmasıyla 9 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastanedeki yaralılardan birinin çocuk olduğu da gelen bilgiler arasında.

Enkaz altında iki kişinin daha bulunduğu ve bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

olay yerine gelerek açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamasında, "Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Yana yana 2 evde göçük meydana geldi. 9 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları başladı. 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor. Yaralıların hayati tehlikesi yok." dedi.