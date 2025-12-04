Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla dün basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, engellilerin fiziksel erişim, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal katılım alanlarında sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti; engellilerin “iş ve aş” istediğini dile getirdi. Yücetürk, “Sadece bugün değil, engellilerle ilgili her gün aynı duyarlılık gerekiyor.” dedi.

KKTC’de engellilerle ilgili sorunların büyük olduğunu belirten Yücetürk, günün kendileri için çok anlam taşıdığını dile getirdi.

“Sadece bugün değil, engellilerle ilgili her gün aynı duyarlılık olması gerekiyor.” diyen Yücetürk, 14 maddelik istem paketine değinerek, sorunlarını aktardı.

Yücetürk, en büyük sorunlardan birinin Engelli Dairesi’nin bulunmaması olduğunu belirterek, dairenin açılmamasından hükümeti sorumlu tuttu.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası çerçevesinde “iş koşulları, nakdi yardımlar ve istihdam tüzüklerinin” çıktığını anımsatan Yücetürk, yasa gereği tüzüklerin bugüne kadar tatminkar düzeyde bir işlev kazanamadığını savundu.

Engellilerle yeterli istihdam olanağı sağlanmadığını ileri süren Yücetürk, hükümeti eleştirdi; “İstihdama ihtiyacı olan insanlarımız var. 50 kişilik listemizden sadece iki kişi istihdam edildi.” dedi ve sitemlerini dile getirdi. Nakdi yardımlar konusundaki sıkıntılarını da aktaran Yücetürk, günün koşullarında nakdi yardımların çok az olduğunu belirterek, iyileştirilmesini istedi.

Yücetürk, kendilerini çok rahatsız ettiğini söylediği istihdam konusunun önemini de vurguladı.

Engelsiz Yaşam Evi’nin yatılı bölümünün açılmasını istediklerini ancak tam hizmet vermediğini savunduğu günübirlik hizmet veren rehabilitasyon bölümünün açıldığını kaydeden Yücetürk, yatılı bölümün bir an önce açılmasını talep etti. Yücetürk, “Bizim için en acil olan o bölümdür. Annesi ve babası olmayan ve ortada kalan 30 engellimiz var.” diye konuştu. Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin Teşkilat ve Personel Yasalarının meclisten geçmediğine de dikkat çekti.

Ulaşım ve altyapı konularındaki sorunlara da değinen Yücetürk, belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu.