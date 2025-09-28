“En özel adımlarımız” sloganı ile 12 Ekim Pazar günü koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu için kayıtlar 29 Eylül Pazartesi başlıyor.

Kayıt Yeri ve Tarihleri

Ülkemizin en büyük ve en çok katılımcıya sahip maratonuna kayıtlar, 29 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında hafta içi 08.30-16.00; cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında LTB binası önünde yapılabilecek.

10 ile 21 km için son kayıt tarihi 10 Ekim Cuma saat 16:00, Çocuk Koşusu ile 4 km Halk Koşusu’na ise son kayıt tarihi 12 Ekim Pazar 09:30 olarak belirlendi.

Online Kayıt

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’na, www.lefkosamaratonu.com web sitesi ve LTB Online Mobil uygulamasından kredi kartı ile kolay ve hızlıca kayıt yapılabilecek.

Katılım Ücretleri

Çocuk Koşusu’na kayıt ücretsiz; 4 km için 250 TL, 10 km için 1.750 TL ve 21 km için 2.250 TL.

Koşu Başlangıç Saatleri

4 kategoride koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda 21 km koşusu saat 07.00’de, 10 km koşusu ise saat 07.30’da başlayacak.

Çocuk Koşusu saat 09.40’ta ve 4 km Halk Koşusu saat 10.30’da başlayacak.

Kategoriler

10 Km ve 21 Km koşuları için kategoriler 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş ve 60+ şeklinde belirlendi.

Çocuk koşusu için 6-12 yaş ve 4 km halk koşusu için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor.

Bu Kez Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması için koşulacak

Ülkemizde dayanışmanın en somut örneklerinden olan maratondan elde edilecek tüm gelir özel gereksinimli bireyler için Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Saka Su ile Pro Temizlik yan Sponsorluğu, Puma Sporcu Kit Sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Radyo Juke Radyo Sponsorluğu yanında Saydam & Co, Onbaşı İşletmeri Ltd, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Trucks Trading Ltd, Elite Hospital, Kale Boya ile Özmerhan Automotive katkıları ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin gönüllü hakem desteği ile düzenleniyor.