Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in üçlü toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Guterres, bu yılın Mart ve Temmuz aylarında ev sahipliği yaptığı Kıbrıs konusundaki iki gayrı resmi toplantıda kararlaştırılan birkaç önemli güven artırıcı önlemin uygulanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti Guterres, bazı girişimlerin hala beklemede olduğuna da işaret etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs ile ilgili kişisel temsilcisini, mümkün olan en kısa sürede daha geniş kapsamlı bir gayrı resmi toplantı hazırlığı amacıyla görüşmeler yapmak üzere gönderme kararı aldığını belirtti.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununun tüm Kıbrıslıların yararına barışçıl bir çözüme kavuşturulması konusundaki kararlılığını vurguladı.