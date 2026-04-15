Dünyanın en eski ve köklü kurumlarından biri olarak toplumda var olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf), 1571'de kuruluşunun 455’inci ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün eşsiz mücadeleleri sonucu 15 Nisan 1956 tarihinde İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 70’inci yıl dönümü, bugün tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin yılı anısına Kıbrıs Vakıflar İdaresi genel merkez binasında bugün saat 09.00’da tören yapılacak.

“ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZİN TAPUSU: EVKAF”

Öte yandan gün nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Vakfı kutlama mesajı yayınladı.

Vakıftan yapılan açıklamada Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün büyük bir kararlılıkla yürüttüğü 'Evkaf davamız', sadece bir mülkiyet mücadelesi değil, bir kimlik ve varoluş kavgası olduğuna vurgu yapıldı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın mesajı şöyle:

"Bugün günlerden 15 Nisan! Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin en stratejik zaferlerinden biri olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin devrinin yıldönümü.

"Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki köklü varlığının en büyük teminatı olan Vakıflar İdaresi’nin İngiliz yönetiminden halkımıza devredilişinin yıldönümünü gururla kutluyoruz.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün büyük bir kararlılıkla yürüttüğü 'Evkaf davamız', sadece bir mülkiyet mücadelesi değil, bir kimlik ve varoluş kavgasıydı. 15 Nisan 1956’da kazanılan bu zafer, Kıbrıs Türkünün kendi kaderini tayin etme yolundaki en önemli dönüm noktalarından biridir.

Dr. Fazıl Küçük’ün yıllarca süren ısrarlı takibi ve halkımızın kenetlenmesiyle sonuçlanan bu büyük kazanım, bugün hâlâ geleceğimize ışık tutuyor. Toprağımıza, vakıflarımıza ve kimliğimize sahip çıkan Dr. Küçük’ü ve dava arkadaşlarına teşekkürü bir borç biliyoruz.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak, liderimizin emaneti olan vakıf kültürünü yaşatmaya ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Dr. Küçük için Evkaf; sadece binalar ve araziler değil, bu adadaki Türk varlığının sökülüp atılamayacak tapu senediydi.

Bugün Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak;

O büyük mücadelenin onurunu taşıyor,

"Vakıf" bilincini ve dayanışma ruhunu geleceğe taşıma sözü veriyor,

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve bu uğurda ter döken tüm dava arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

NELER YAŞANMIŞTI?

1923 yılı itibariyle bir İngiliz sömürgesi haline getirilen Kıbrıs adasında, Türkler ve Rumlar olmak üzere iki ana toplumsal unsur mevcuttu.

İngiliz Hükümeti bir tehdit unsuru olarak gördüğü Kıbrıs Türklerini sindirmek için bir takım uygulamalarda bulunmuştu.

Bu bağlamda Kıbrıs Türklerinin en önemli dini kurumu olan Müftülük Kurumu 1929 yılında kaldırılmış ve Kıbrıs Türkleri dini bir liderden yoksun bırakılmıştı. 1878 yılında Türk vakıflarına müdahalede bulunan İngiliz idaresi, 1928 yılından itibaren de vakıfların idaresini tamamen ele geçirmişti.

Eğitimde tam merkeziyetçi bir yapıya ulaşmak isteyen İngiliz Hükümeti, çıkardığı Maarif Kanunlarıyla, hem Rumların hem de Türklerin eğitim üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmıştı.

Bu doğrultuda okul müfredatlarının belirlenmesi, okutulacak olan kitaplar, öğretmenlerin ataması gibi her türlü eğitim-öğretim işlemi doğrudan İngiliz yönetimi tarafından yapılmaya başlanmıştı.

Kıbrıs Türklerinin diğer önemli bir sorunu da Şeri hukuka dayalı Şeriye Mahkemeleri’nin, çağın gerisinde kalmış olması ve İngiliz idaresinin Türk Medeni Kanunu’nun uygulanmasına müsaade etmemesiydi.

İşte o dönemde Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve çalışma arkadaşlarının yoğun çabaları neticesinde 1951 yılında uzun yıllardır boş kalan müftülük makamı tekrar doldurulmuş, vakıfların yönetimi Kıbrıs Türk toplumuna verilmiş, orta dereceli okullara Türkiye’den müdür ve öğretmenlerin getirilmesi ve yeni okulların açılması sağlanmıştı.

Ayrıca Şeriye Mahkemeleri de kaldırılarak, Türkiye’de uygulanan “Türk Medeni Kanunu” uygulanmaya başlanmış ve yeni bir Aile Kanunu çıkarılarak Aile Mahkemeleri kurulmuştu.