EMPOLDER Genel Başkanı Birol Atasü yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in, trafikle ilgili yasal düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirileceği, Polise yeni teknik cihaz ve araç temin edileceği, sabit radarlardan toplanan ceza tutarının yüzde 50 sinin Polis teşkilatına aktarılacağı açıklamasını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Atasü, teşkilata bu yıl için 300'ün üzerinde personel alımı yapılacak olması, Polis Güçlendirme Vakfı’na destek sağlanması, Başbakanlık bünyesinde Trafik Komitesi oluşturulması ve buna gerekli bütçe desteğinin sağlanmasını da sağlıklı çözümler olarak gördüklerini ifade etti.

Atasü ayrıca, polislerin özlük haklarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesinin de olumlu olduğunu belirtti.