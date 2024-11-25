Giderek artan ve çeşitlenen suç unsurlarına karşı halkı ve devleti korumak için canını dişine takarak çalışan polis teşkilatına 2025 yılı bütçesinde yeterli ödenek konulması istendi.

Polis Teşkilatının 1984 yılında yasalaşan Teşkilat Yasası’nda öngörülen kadrolara 40 yıldır ulaşılamamasının ülkeyi yönetenler tarafından utanılacak bir durum olduğunu gündeme taşıyan KKTC Emekli Polisler Derneği (Empolder) yıllardır çözüm bekleyen ülke sorunları yanında polisi daha etkin görev yapacak konuma getirecek yasa ve bütçe ödeneklerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Nüfus yanında kara geçiş kapılarının da artması, trafik ve yol güvenliğini sağlıklı konuma ulaştıracak plan ve projelerin hayata geçirilmemesi nedeniyle polis mensuplarının her bakımdan yıprandıklarına dikkat çeken Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Birol Atasü, yönetim kurulu adına şu görüşleri dile getirdi;

“ Cumhuriyet Meclisi’nin iç sıkıntıları aşarak çalışmaya başlaması ve acilen sırada bekleyen yeni yıl bütçesini ele alması camiamızı sevindirmiştir.

Görev başında darp edilen, sorumsuz sürücülerin gazabına uğrayan, suç unsurlarınca hakarete uğrayan ancak suçlar ve suçlularla dünyada eşine az rastlanan bir mücadele

örneği sergileyen polisimizin hat safhaya çıkan kadro yetersizliğine ülkeyi yönetenlerin daha fazla seyirci kalmamalarını istiyor ve bekliyoruz.

Bu yapılmazsa gelecek yıl açılması planlanan kara geçiş kapıları yanında yapımı hızla devam eden yeni Meclis ve diğer projelerle Polis Teşkilatımızı zor ötesi günler beklemektedir.

Polis ve Kanun Gücü

Tüm Dünya ülkelerinin, suçların azaltılması için uyguladığı unsurların başında ‘ Polis ve Kanun Gücü’ gelmektedir. Ülkemizde ise Kanun Gücünün yani mevcut yasaların yetersiz kaldığı ve bu yüzden her geçen gün suç oranlarının arttığı görülmektedir.

Polisimiz, personel ve araç gereç eksiliği yanında sosyal hakları, emeklilik süreleri gibi sorunlarına rağmen, canlarını ortaya koyarak insan üstü gayret sarf ederken, Suç işleme niyetli kişiler kanun gücünün ve mevcut yasaların eksikliğinden faydalanarak suç işleme cesaretini bulabilmektedirler.

“ Polisimiz asla sahipsiz değildir ”

Meclis’in ve tüm Siyasi Partilerin bir an önce ve gecikmeden,

“ kişilere göre yasa “ değil, tüm halkı ilgilendiren ve yıllardır Meclis raflarında bekletilen günümüz dünyasına uygun yasaları Polis çalışanlarının özlük haklarını da kapsayacak şekilde ve Polis Teşkilatı’nın görüşlerini de alarak hayata geçirmesi kaçınılmaz bir durum ve ivedilik kazanmıştır.

Derneğimize mensup binlerce polis emeklisi olarak polisimizin asla sahipsiz olmadığını siyasilere hatırlatır, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirir saygılar sunarız.” Lha