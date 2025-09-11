Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Rum Savunma Bakanlığı’nın önerisi üzerine Korgeneral Emmanuil Theodoru’yu RMMO Komutanı olarak atadığını yazdılar.

Habere göre Theodoru’nun 9 Ekim 2025 tarihinde göreve başlaması ve 8 Ekim 2027’de görev süresinin dolması öngörülüyor.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise dün konuya ilişkin açıklamasında, Yunanistan’ın daha önce RMMO komutanlarını emekli ordu mensuplarından atama uygulamasından vazgeçtiğini, Theodoru’nun aktif görevden RMMO’ya atandığını ifade etti.