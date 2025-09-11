Fileleftheros gazetesi, aile içi şiddet olaylarına ilişkin rakamların Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’in, Milletvekilli Aleksandros Attalidu’nun sorusunu yanıtlarken güdeme geldiğini yazdı.

Gazete Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’in açıklamalarına dayanarak, 2024 yılında sadece aile içi şiddet olayları konusunda 3 bin 322 şikâyet yapıldığını, bu olaylardan bin 300’ü için dava dosyalandığını, yargıya ise 703 olayın taşındığını yazdı.

Habere göre aile içi şiddet olayları kapsamında 711 tutuklama emri çıkarılırken 671 adet de uzaklaştırma kararı üretildi.