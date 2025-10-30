Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nde Olağanüstü Genel Kurul büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda yapılan seçim sonucunda, kulüp tarihine geçecek bir gelişme yaşandı.

Kulüp tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçilerek göreve gelen Emine İmam, Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nün yeni başkanı oldu.

Yapılan açıklamada,

“Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulu, üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen seçim sonucunda kulüp tarihimizin ilk kadın başkanı olan Emine İmam, başkanlık görevine seçilmiştir. Yeni yönetim kurulumuza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

ifadeleri yer aldı.

Yeni yönetimin önümüzdeki günlerde kulübün vizyonunu, hedeflerini ve altyapı çalışmalarını içeren bir planlama açıklaması bekleniyor.

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü, bu tarihi adımla birlikte Kıbrıs Türk futbolunda kadınların yönetime katılımı adına önemli bir örnek oluşturdu.