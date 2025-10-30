Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Ferdi Taekwondo Karate Budo Şampiyonası dün (Çarşamba) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Jale Ünver ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini düzenlenen ödül töreninde Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar Sonuçları
1. Katagori : 1. Melek Ünver 2. Selin Tüfekçi 3. BadeÖzdemir
2. Katagori : 1. İnci Demir 2. Melisa Türkmen
3. Katagori : 1. Aynur Kurbanova 2. Beyza Kaycın 3. Lubva Goriacheva
4. Katagori : 1. Samiya Heybatlı 2. Gözel Yusupova
Erkekler Sonuçları
1. Katagori : 1. Mete Bozlar 2. Yiğit Eymen Özdemir
2. Katagori : 1. Şakir A Yağızsoy 2. Mustafa K Çağlar 3. Yaman Doruk Durmaz
3. Katagori : 1. Kerem Kencebay 2. Ali Kencebay 3. Kamil Umut Demir
4. Katagori : 1. Mahir E Çelik 2. Süleyman Çelik
5. Katagori: 1. Davut Charyyev 2. Ahmet Şanverdi 3. Timur Makuev