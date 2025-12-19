Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bir şahsın emekli ikramiyesini yasanın öngördüğü üç aylık süreden yaklaşık bir buçuk ay sonra ödediğini tespit ederek, belediyenin idari ihmalde bulunduğu sonucuna vardıklarını bildirdi.

Ombudsman Varol raporunda, LTB personeli Yusuf Doğan’ın 31 Ocak 2023 tarihinde emekli olmasına rağmen emeklilik ikramiyesinin 22 Haziran 2023’te ödendiğini belirterek, Doğan’ın “bu sürenin makul olmadığı ve geçen sürede Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle mağduriyet yaşadığı” gerekçesiyle kendilerine başvurduğunu kaydetti.

Başvuru üzerine konunun incelendiğini ve LTB Başkanı’ndan görüş talep edildiğini belirten Varol, gelen yanıtta emeklilik işlemlerinin çalışanın dilekçesiyle başladığı, dosyanın Gelir ve Vergi Dairesi ve Sayıştay Başkanlığı denetimlerinden geçtikten sonra ödeme yapılabildiği, Belediyeler Yasası’na göre bu işlemlerin en geç üç ay içinde tamamlanması gerektiğinin yer aldığını bildirdi.

Varol, LTB’den verilen bilgileri şu şekilde aktardı:

“Yusuf Doğan, 7 Eylül 2022 tarihli bir dilekçeyle emekliye ayrılmak için Lefkoşa Türk Belediyesine başvurdu. Doğan’ın dosyası 10 Şubat 2023’te Gelir ve Vergi Dairesi’ne gönderildi, eksik bildirim nedeniyle ortaya çıkan 1782,38 TL’lik vergi farkı ikramiyeden kesilerek Gelir ve Vergi Dairesi’ne ödemesi yapıldı. Yapılan kontrolün ardından 15 Şubat 2023 tarihinde konu dosya Lefkoşa Türk Belediyesine iletildi ve aynı gün Sayıştay Başkanlığı’nın denetimine sunuldu. Sayıştay, 2 Haziran 2023’te dosyayı ve denetleme sonuçlarını belediyeye gönderdi. Ardından ödeme 22 Haziran 2023’te gerçekleştirildi.”

51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 31’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (B) bendine dikkat çekilerek, belediye çalışanlarının görevden ayrılması veya emekli olması halinde, emeklilik ikramiyesi, kıdem tazminatı gibi kazanılmış haklarının, hak kazanıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Ombudsman Varol, bu sürenin Yusuf Doğan açısından 31 Ocak 2023 itibarıyla başladığını, ödemenin en geç Nisan 2023 sonunda yapılması gerekirken geciktiğini belirterek, Yusuf Doğan’ın şikayetinde haklı olduğunu ve LTB’nin idari ihmalde bulunduğu kanaatinde olduğunu ifade etti.

Varol, “LTB’nin, emeklilik ve/veya kıdem tazminatı işlemlerinde en geç 3 ay koşulunu gözeterek hareket etmesi, işlemlerin Maliye Bakanlığı veya Sayıştay Başkanlığında uzamaması için takibini yapması ve hızlandırılmasını talep etmesi veya ödemenin emeklilik tarihinden itibaren 3 ay içinde yapılabilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için müdahale etmesi gerekmekteydi.” dedi.

Ombudsman İlkan Varol, özellikle dövizin yükselişte olduğu dönemlerde kıdem tazminatı, emeklilik ikramiyesi gibi işlemlere hassasiyet gösterilmesinin mağduriyetleri azaltacağını vurguladı.