Kayıp Şahıslar Komitesi Ofisi’nde görev yapan personele yönelik “Mavi Alev Sertifika Programı-Temel İtfaiye Eğitimi” düzenlendi.

Eğitim Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) ile Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

POLVAK’tan verilen bilgiye göre, iş yerlerinde yangın güvenliği bilincinin artırılması ve çalışanların olası acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü’nün uzman eğitmenleri tarafından verildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi Ofisi’nde çalışan 25 kişinin katıldığı programda, yangınların çıkış nedenleri, yangın risklerinin önceden tespit edilmesi, yangın güvenliği, acil durumlarda izlenecek yöntemler, tahliye süreçleri ve yangına ilk müdahale konularında bilgilendirme yapıldı.

Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı bölümde ise katılımcılara, yangın söndürme cihazlarının nasıl doğru ve etkin şekilde kullanılacağı gösterildi. Personelin, olası bir yangın durumunda paniğe kapılmadan, hızlı ve doğru şekilde hareket edebilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

-Hedef, yalnızca müdahale değil önleyici güvenlik anlayışının güçlendirilmesi

“Mavi Alev Sertifika Programı” ile yalnızca yangına müdahale becerilerinin geliştirilmesi değil, çalışma ortamlarında önleyici güvenlik anlayışının güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Program kapsamında özellikle yangın çıkmadan önce alınması gereken tedbirler, risklerin azaltılması ve acil durumlarda can güvenliğinin korunmasına yönelik doğru müdahale yöntemlerinin önemi üzerinde duruluyor.