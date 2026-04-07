Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Milli Takım'la da iz bırakan dünya futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Mircea Lucescu hayata gözlerini yumdu.

80 yaşındaki teknik direktör uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Mircea Lucescu, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle bir ikon haline geldi. 29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen Lucescu, futbol dünyasının en çok kupa kazanan isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş formasıyla 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşamıştır.

Teknik direktörlük kariyerinde ise Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir. Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile iki yıl üst üste şampiyonluk elde etmiştir.

Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 8, Dinamo Kyiv ile 1 olmak üzere toplam 9 şampiyonluk yaşamıştır. 2004, 2010, 2012, 2014 ve 2021 yıllarında Romanya'da; 2006, 2008 ve 2014 yılları arasında ise Ukrayna'da "Yılın Teknik Direktörü" seçilmiştir. 2013 yılında Romanya'da "On Yılın Teknik Direktörü" ödülüne layık görülmüştür.

2015 yılında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça çıkan beşinci teknik direktör olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Kazandığı toplam 35 resmi kupa ile bu alanda tüm zamanların en başarılı teknik direktörleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.

Genç yaşlarda anadili Rumencenin yanı sıra İngilizce, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Rusça öğrenmiştir.

Romanya'daki teknik direktörlük döneminde oyuncularına yalnızca futbol odaklı değil, kültürel açıdan da gelişmeleri gerektiğini sık sık vurgulamış; tiyatroya gitmenin ve kitap okumanın, restoranlarda vakit geçirmekten daha faydalı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca futbolcularını üniversite eğitimi almaları konusunda teşvik etmiştir.