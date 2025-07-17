Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının yalnızca geçmişin hesabını değil, geleceğin güvenliğini de ilgilendiren bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, eksiksiz ve tam bir adalet istediklerini vurguladı.

Üstel, “Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. Yargının bu gerçekleri göz ardı etmeyeceğine ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde karar vereceğine inanıyoruz.” dedi.

İsias Otel”de kusuru bulunan kamu görevlileri davasının ikinci duruşması öncesi mahkeme önünde basın açıklaması yapan Başbakan Üstel,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak, Adıyaman’da devam eden Grand İsias Otel davası sürecini en başından bu yana dikkatle ve hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.

Davayı Başbakan olarak değil, acıyı yüreğinde hisseden bir baba olarak izlediğini söyleyen Başbakan Üstel, isias’ta toplam 72 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıplardan 35’nin ise öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileleriniz olduğunu söyledi. Başbakan Üstel, “Bu acı, her vicdan sahibi insanın ortak yüküdür.” şeklinde konuştu.

Yaşananların sanıkların “bilinçli taksir” kapsamında değil; “olası kast”la yargılanmalarını gerektirecek düzeyde ağır ve zincirleme ihmaller sonucu olduğunu düşündüklerini vurgulayan Başbakan Üstel, bu davanın sadece geçmişin hesabını değil, geleceğin güvenliğini de ilgilendiren bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.