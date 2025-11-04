Meclis kürsüsünde konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, geçmiş hükümetlerin tamamlayamadığı birçok projenin kendi dönemlerinde hayata geçtiğini belirterek, Havalimanı ve Lefkoşa Çevre Yolu Yonca Kavşağı projelerini örnek gösterdi.

Ekonomik gelişmelere de değinen Üstel, hükümetin hiçbir dönemde vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmediğini söyledi.

“2023, 2024 ve 2025 yıllarında hayat pahalılığı oranında artışlar yaptık. Asgari ücretlilere de gerekli destekleri sağladık,” diyen Üstel, akaryakıt fiyatlarındaki son artışın dünya genelinde yaşanan petrol fiyatı yükselişlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Üstel, üretici kesimin desteklenmesi amacıyla Türkiye ile yapılan mali iş birliği protokolü çerçevesinde teşviklerin sürdüğünü de kaydetti.

Hükümetin ekonomi politikalarının eleştirilmesine yanıt veren Üstel, “Ekonomiyi küçültmedik, küçük de olsa büyüttük,” dedi.

Üstel kayıtlı çalışan sayısının göreve geldikleri dönemde 85 binden 150 bine yükseldiğini belirtti.