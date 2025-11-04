UBP milletvekili Atun, CTP milletvekili Erkut Şahali’nin partisi adına “22 Mart 2026” tarihini önermesi sonrası kürsüye gelerek Şahali’nin konuşmasını “heyecanlı” bulduğunu açıkladı.

Atun, Şahali’nin konuşmasında UBP’nin iç süreçlerine yönelik ifadelerine tepki gösterdi. “Sayın Şahali’yi oldukça heyecanlı gördüm. Ancak her partinin kendi iç dinamikleri vardır. Bunları konuşmanın yeri Meclis Genel Kurulu değildir,” diyen Atun, CTP’nin iç gündeminin de UBP’nin değil kendi partisinin konusu olduğunu hatırlattı. UBP’li vekil, “Biz de sizin kurultayınızı burada tartışmıyoruz,” sözleriyle Şahali’nin çıkışına yanıt verdi.

Atun, konuşmasının devamında UBP’nin Meclis kürsüsünde hedef alınmasına karşı olduklarını belirtti. “Partimizin bu kürsülerde tartışılmasına müsaade etmeyiz” diyen Atun, Başbakan Ünal Üstel’in seçim süreciyle ilgili açıklamalarının UBP’nin de, hükümetin de tutumunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Atun, erken seçim konusunda hükümetin net bir tutumu bulunduğunu belirterek, “Bu konuda Meclis’te spekülasyon yapılmasına gerek yok,” ifadesiyle tartışmayı sonlandırdı.