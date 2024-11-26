Yıllara göre vaka sayısı

2018: 3 cinayet, 103 kadına şiddet

2019: 2 cinayet, 1,051 kadına şiddet

2020: 1 cinayet, 1,063 kadına şiddet

2021: 1,064 kadına şiddet

2022: 957 kadına şiddet

2023: 3 cinayet, 850 kadına şiddet

2024 (İlk 10 ay): 913 kadına şiddet

Resmi veriler kadına şiddetin her yıl ülkemizde daha da arttığını ortaya koyuyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde şiddetin resmini çıkardık.

Tablo can yakacak kadar kötü. Üstelik çok sayıda kadının can korkusu yüzünden polise gidemediği dikkate alındığında gerçek tablonun görülenden de vahim olduğu belirtiliyor. Özellikle eğitim yetersizliği ve ekonomik nedenler ev içi şiddetin ana kaynağı olarak öne çıkıyor.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesine, son 11 ay içerisinde kadına yönelik şiddet kapsamında polise toplam 913 başvuru yapıldı.

Resmi verilere göre, son 7 yılda 5 bin 97 kadın “darp” başta olmak üzere birçok nedenle polise başvurdu, yardım istedi. Yüzlerce kadın ise şiddete uğrama tehdidiyle karşı karşıya kalarak, ALO 183’ü aradı. Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne son 7 yılda toplamda 5 bin 97 “şiddet” şikâyeti yapıldı. 2018-2023 yılları arasında 9 kadın cinayete kurban gitti, onlarca kadın hâlâ psikolojik tedavi görüyor.

40 KADIN CİNAYETİ

Ülkede geçtiğimiz yıl meydana gelen üç kadın cinayeti endişe verici bir tırmanışın işareti sayılıyor. 2023’te meydana gelen ve büyük yankı uyandıran 16 yaşındaki kız çocuğu Zehie Helin Reessur, 37 yaşındaki Kübra Aydın ve 39 yaşındaki Ayça Alav cinayetleri kadınlara karşı tırmanan şiddetin en korkunç göstergesi oldu. Bu üç vahşi cinayetle birlikte, ülkede son 23 yılda öldürülen kadın sayısı 40’a ulaştı.

EN YÜKSEK SAYI 2020’DE

2018’den günümüze kadına karşı şiddette en acı tablo, 2020’de görüldü. Pandemi nedeniyle ‘kapanmanın’ yaşandığı dönem olan 2020’de ev içi şiddet vakaları daha da arttı. Söz konusu yılda 1 kadın öldürüldü, 1063 kadın şiddet şikayetiyle polise başvurdu. 2020 yılında ayrıca, polise 16 “cinsel tecavüz”, 10 “cinsel taciz”, 10 da “zorla insan kaçırma” mağduru kadın başvurdu.