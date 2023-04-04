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Yerel üretimde ekolojik çözümler raporu hazırlandı

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Yerel üretimde ekolojik çözümler raporu hazırlandı
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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programının desteğiyle, “Yerel Üretimde Ekolojik Çözümler” raporu hazırlandı.
Sivil Büyü Programı basın birimi tarafından yayımlanan bildiride, raporun, Mehmetçik Köyü ve çevresinde tarım faaliyetleriyle uğraşan küçük ve orta ölçekli çiftçilerin yaşadığı sorunlar hakkında olduğu kaydedildi. 
Bu araştırmada üretim, su kullanımı, atık yönetimi, nakliye ve tedarik gibi başlıklar altında faaliyetler ve sorunlar irdelendi ve bu bağlamda bölgedeki tarım faaliyetleri incelendi. Rapor sonuçlarında mevcut tarım faaliyetlerinin aktif ancak sürdürülebilir bir yapıda olmadığı öne çıktı. 
Rapor hakkında Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen ziyaret edildi.
 
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